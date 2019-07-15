Три российских волейболиста вошли в символическую сборную Лиги наций

Организаторы Лиги наций назвали символическую команду турнира. В нее вошли сразу три российских волейболиста. Речь идет о Егоре Клюке, Дмитрии Волкове и Иване Яковлеве. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации волейбола.

Помимо россиян в команду лучших игроков Лиги наций попали поляк Братож Беднарж и американцы Макс Холт, Эрик Содзи, Мика Кристенсон и Мэтт Андерсон. Последний был признан самым ценным игроком турнира.

Напомним, что сборная России выиграла Лигу наций, победив в финале американских волейболистов со счетом 3:1.