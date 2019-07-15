Победительница Уимблдона Халеп поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Румынка Симона Халеп, ставшая победительницей Уимблдона-2019, в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованной на официальном сайте организации, поднялась с седьмого на четвертое место. В ее активе 5933 балла. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 41-ю позицию.

Она опустилась сразу на 11 строчек, неудачно выступив на Уимблдонском теннисном турнире. Касаткина набрала 1325 очков. В топ-100 рейтинга WTA вошли еще девять россиянок. Это Анастасия Павлюченкова (45-е место), Екатерина Александровская (49-е), Вероника Кудерметова (56-е), Маргарита Гаспарян (59-е), Анастасия Потапова (69-е), Мария Шарапова (76-е), Вера Звонарева (78-е), Анна Блинкова (94-е), Наталья Вихлянцева (100-е).

Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти с 6605 баллами. Второе место занимает японка Наоми Осака (6257). Тройку лучших замыкает представительница Чехии Каролина Плишкова (6055).