Глава Минэкономразвития РФ прибыл в Тольятти на форум моногородов

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прибыл в Тольятти на форум моногородов. Перед началом мероприятия, он вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым встретился с руководством АвтоВАЗа. В ходе визита федеральный министр ознакомился с модельным рядом и планами по развитию завода.

Как передает ГТРК "Самара" , министр экономического развития прибыл в регион на автомобиле LADA X-RAY. Ранее он анонсировал свою поездку в одной из соцсетей. "Я еду по маршруту Москва – Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара – Тольятти" на своей машине, причем сам за рулем", - опубликовал сообщение в сети министр. Он уточнил, что стартует из Москвы в сторону Тольятти 12-го июля в пятницу. В пути планирует сделать две остановки - в Нижнем Новгороде и Казани, там федеральный министр намерен пообщаться с предпринимателями.

Кроме того, накануне Максим Орешкин посетил матч "Крыльев Советов" со столичным ЦСКА, который прошел на стадионе "Самара Арена", в котором самарцы одержали победу со счетом 2:0.