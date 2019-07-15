Экипаж Шибалова выиграл второй этап подряд на ралли "Шелковый путь"

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал вторую победу подряд на ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков. На девятом этапе россияне финишировали первыми, проехав спецучасток по Китаю длиной 290,30 км за 4 часа 3 минуты 15 секунд.

Еще два российских экипажа "КамАЗ-мастер" заняли второе и третье места. Команда Андрея Каргинова отстала от лидера на 8 минут 52 секунды. А российский коллектив во главе с Айратом Мардеевым финишировал вслед за экипажем Шибалова спустя 11 минут и 25 секунд.

В зачете внедорожников победил катарец Нассер Аль-Аттия. Среди мотоциклистов и квадроциклистов не было равных американцу Эндрю Шорту.

Напомним, что ралли "Шелковый путь" финиширует 16 июля. Участникам соревнований осталось провести последний этап.