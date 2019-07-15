Экс-биатлонист Шипулин готовится к довыборам в Госдуму

Известный в прошлом российский биатлонист Антон Шипулин сообщил о подаче документов в избирательную комиссию Свердловской области. Бывший спортсмен собирается принять участие в довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу.

"Сегодня подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей. Впереди непростой, но очень интересный период", – написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Ранее экс-биатлонист был выдвинут от партии "Единая Россия". В мае Шипулин выиграл праймериз с результатом 78,13%. Напомним, что довыборы в Госдуму пройдут 8 сентября 2019 года.