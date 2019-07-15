Появилось видео с места фатального инцидента с вертолетом в Подмосковье

Следственный комитет обнародовал кадры с места жесткой посадки вертолета Robinson, произошедшей днем в минувшее воскресенье, 14 июля, в районе деревни Барское-Мелечкино в Солнечногорском городском округе Подмосковья.

В результате инцидента погибли два человека, в том числе — руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Напомним, что именно он обучал президента РФ Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".