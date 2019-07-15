Андрей Малахов приглашает начинающих журналистов в "Будущее"

При содействии Союза журналистов России телеведущий Андрей Малахов приглашает начинающих журналистов принять участие в творческом конкурсе "Будущее".

Молодым людям представится возможность заявить о себе, отправиться в образовательную поездку на профессиональные мастер-классы от Андрея Малахова и его коллег, а лучшему среди победителей — начать карьеру в проектах известного российского телеведущего.

Одна из основных целей конкурса – поддержать молодых журналистов и блогеров, чья профессиональная деятельность в области освещения актуальных социальных проблем вызвала широкий общественный резонанс.

Кроме того, участники проекта получат возможность обменяться профессиональным опытом с высококвалифицированными мэтрами журналистики.

Тематика конкурсных работ:

Демография / Социальные проблемы / Здравоохранение/ Образование / Жилье и городская среда / Экология/ Производительность труда и поддержка занятости / Наука/ Экономика / Культура / Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы / Международная кооперация и экспорт / Спорт.

Победители конкурса определяются среди следующих категорий участников:

- журналисты печатных и электронных СМИ;

- тележурналисты;

- радиожурналисты;

- блогеры.

Сроки проведения конкурса: c 15 июля по 31 августа 2019 года.

Условия участия в проекте "Будущее" можно узнать на сайте Андрея Малахова.