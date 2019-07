Тереза Мэй вновь станцевала под "Аббу"

Британская пресса активно обсуждает Терезу Мэй. Правда, на этот раз не политическое будущее пока еще действующего премьера, а ее фирменную хореографию.

Танцующую главу правительства Британии запечатлели на фестивале Henley. Там она наслаждалась популярной песней Dancing Queen ("Танцующая королева") группы ABBA, под которую ранее уже танцевала.

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала. Публика ее активно в этом поддерживала, а пользователи в соцсетях назвали все это "последним танцем премьера", передает "Россия 24".

Ранее в СМИ и соцсети уже попадали кадры с танцующей Мэй. Правда, среди пользователей они в основном вызвали насмешки – за специфические движения кто-то даже ее называл "сломавшейся газонокосилкой" и "танцующим роботом",

А в мае Мэй попробовала сыграть с детворой в футбол. Правда, это тоже получилось у нее не слишком ловко.

It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers... pic.twitter.com/pLyqEzldiI