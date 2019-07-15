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15 июля 201911:33

Подмосковные полицейские задержали серийных похитителей автомобилей. Видео

Youtube/mvd50

Сотрудники полиции задержали москвича и жителя Химок, промышлявших кражами автомобилей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

 

По данным правоохранителей, ранее судимые мужчины 34 и 27 лет "используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства" в подмосковной деревне Щемилово.

Злоумышленники установили на угнанное авто поддельные номера и спрятали его в специальном гараже-"отстойнике".

К счастью для автовладельца, стражи порядка сработали оперативно, быстро установив личности подозреваемых, и задержав их на территории Владимирской области.

В ходе осмотра помещения, арендованного злоумышленниками, была обнаружена похищенная машина, а также разнообразные запчасти от других транспортных средств, документы и личные вещи, не принадлежавшие преступникам.

Полицейским известно о том, что задержанные причастны как минимум еще к одному аналогичному преступлению, в настоящее время мужчины проверяются на причастность к другим автомобильным кражам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы.

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