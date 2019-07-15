Подмосковные полицейские задержали серийных похитителей автомобилей. Видео
Сотрудники полиции задержали москвича и жителя Химок, промышлявших кражами автомобилей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранителей, ранее судимые мужчины 34 и 27 лет "используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства" в подмосковной деревне Щемилово.
Злоумышленники установили на угнанное авто поддельные номера и спрятали его в специальном гараже-"отстойнике".
К счастью для автовладельца, стражи порядка сработали оперативно, быстро установив личности подозреваемых, и задержав их на территории Владимирской области.
В ходе осмотра помещения, арендованного злоумышленниками, была обнаружена похищенная машина, а также разнообразные запчасти от других транспортных средств, документы и личные вещи, не принадлежавшие преступникам.
Полицейским известно о том, что задержанные причастны как минимум еще к одному аналогичному преступлению, в настоящее время мужчины проверяются на причастность к другим автомобильным кражам.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Визит Путина: борьба с телефоном и признания в любви
- С-400: Эрдоган считает, что осчастливил НАТО
- "Нерассказанную историю" Оливера Стоуна не покажут
- В Кремле объявился человек, похожий на Чавеса
- Заслуги Стругацкого пришлось доказывать
Самое читаемое
-
"Крышу сорвало": арестован убийца стюардессы, напавший с ножом на полицейских
- В Польше пропал пятилетний мальчик из России
- Состояние изувеченной девочки Аиши улучшилось
- Выходные-2020: как россияне будут отдыхать в следующем году
- Влюбленных сожгли заживо, но перед смертью девушка успела дать показания
- В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Рост экономики КНР замедлился до рекорда. Как власти находят решение проблемы?
- 8 главных событий недели в экономике
- Грозит ли рублю затяжное падение?
- Рост цен на новое жилье в Китае замедлился на фоне снижения продаж
- Рынок криптовалют снова под ударом
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Битые суперкары: беглеца из краденного Audi искали с собаками и вертолетами
- За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму
- Россияне массово уклоняются от уплаты штрафов
- Дешевле некуда: бэушные спорткары по цене "Лады Гранты"
- Чудовища клуба 1000+ или Самые мощные автомобили в мире
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Как популярный антидепрессант перестраивает мозг
- У любителей сладких напитков чаще развивается рак
- Пищевую аллергию будут лечить микробами
- Хроническое одиночество: что это такое, почему возникает и как справиться
Вести в 20.00
-
За что Украина ополчилась на Стоуна
- Эрдоган считает, что осчастливил НАТО покупкой С-400
- Сколько стоит высшее образование, купленное в переходе
- Доводы Die Welt о "непобедившей Красной армии" трещат по швам
- Италия и Мальта защищают Европу от наплыва незваных гостей
Вести-Москва
-
Сергей Собянин рассказал о развитии территорий Новой Москвы
- В Подмосковье используют новейшую технологию переработки мусора
- Пчелы гибнут за капитал
- Ешь, спи, молись, люби: кого и чем завлекал в свои покои одинцовский гуру
- Дубы, грибы и другие фантазии: ложный культ в подмосковном Немчинове
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
-
Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом