Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева завоевали золото чемпионата мира

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали обладателями золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Россияне одержали победу в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов.

Мальцев и Гурбанбердиева набрали 92,0749 балла​​​. Вторыми оказались итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,8511), третьими стали японцы Юми Адачи и Атсуси Абе (88,5113).

Золото Мальцева и Гурбанбердиева стало третьим для сборной России на чемпионате мира в Кванджу.