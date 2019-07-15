Mail.Ru может помешать слиянию "Яндекс.Такси" и "Везет"

В Mail.ru Group заявили о наличии права вето на отчуждение ключевых активов ГК "Везёт" в рамках предоставления конвертируемого займа группе, передает "Интерфакс".

Летом прошлого года Mail.ru Group сообщила о предоставлении ГК "Везёт" конвертируемого займа. Условия его предоставления не раскрывались, но в Mail.ru Group тогда уточнили, что у компании будет право конвертации займа в обыкновенные акции "Везёт".

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее в "Яндекс" сообщили, что сервис заказа такси ("Яндекс.Такси") договорился о покупке ПО и колл-центров ГК "Везёт".

Согласно условиям сделки, до конца года текущие акционеры "Везёт" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 миллиона при условии успешного достижения KPI — после одобрения Федеральной антимонопольной службой РФ.