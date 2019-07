Red Bull претендует на мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа

На завершившемся Гран-при Великобритании в Сильверстоуне гоночная команда "Формулы-1" Red Bull продемонстрировала феноменально быстрый пит-стоп. Механики подготовили машину Пьера Гасли за 1,90 секунды. В нынешнем сезоне быстрее Red Bull никто пит-стопов не проводил.

Более того, второе место также принадлежит механикам "быков". Они обслужили машину Макса Ферстаппена за 1,96 секунды.

Red Bull just made the fastest pit stop in F1 history, 1.90 secondshttps://t.co/cfH41Ibm1i pic.twitter.com/XBBc9RqqVv