Два альпиниста сорвались в пропасть в Приэльбрусье

В Эльбрусском районе (Кабардино-Балкария) спасатели ищут двух альпинистов, которые сорвались в ущелье Адыр-су.

Как передает пресс-служба регионального главка МЧС, это произошло на высоте 3,6 тысячи метров, сообщение спасатели получили 15 июля в 11:20.

По предварительной информации, оба альпиниста живы, но один из них травмирован, сообщили ТАСС в центре управления в кризисных ситуациях МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели их ищут.