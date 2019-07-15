Захарова рассказала о новом информационном вбросе из Японии

Никаких переговоров с Японией о передаче островов Россия не вела. Мы ведем переговоры о заключении мирного договора согласно положению Советско-японской декларации 1956 года. Об этом в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сообщение японского агентства Kyodo об отказе Москвы договариваться по Курилам.

Агентство опубликовало со ссылкой на неназванные дипломатические источники информацию о том, что Россия более не ведет переговоры с Японией о передаче островов. "Это из разряда "очевидное-невероятное", я сама была удивлена", — отреагировала на сообщение Захарова.

— Было все прозрачно, понятно, четко, без каких-либо возможностей манипуляций и спекуляций. И вдруг, как гром среди ясного неба, в качестве сенсации японское агентство рассказывает о том, что больше Япония и Россия судьбу островов якобы не обсуждают по причине отказа Москвы это делать. Невозможно перестать обсуждать то, что и не обсуждалось. А обсуждалось заключение мирного договора, — прокомментировала Мария Захарова.

Пользуясь возможностью, дипломат передала Токио привет и напомнила, что стороны договаривались избегать информационных вбросов, делать все возможное для сохранения атмосферы переговоров конструктивной, дружественной и способствующей достижению позитивных результатов. "Москва, со своей стороны, обязательства выполняет", — подчеркнула она.

Говоря об информационной войне против России в целом, Захарова обратила внимание, что сейчас информационная повестка является целью соперничества даже между союзниками. "Они никогда в этом не признаются, но и Франция, и Британия, и целый ряд других государств борются друг с другом за лидерство в этом вопросе. Кто первый придет к цели, а именно к глобальному лидерству по вопросам правды, тот и победит, потому что роль информации в международной повестке последние десятилетия огромна", — заметила дипломат.

По словам Захаровой, сейчас мы наблюдаем колоссальный баттл, который разворачивается не столько между Западом и Россией, сколько между самими западными странами. Дипломат напомнила, что полгода назад Париж объявлял о проведении Глобального форума по вопросам информации. Индекс правды, проверки достоверности публикаций разрабатывался с участием большого количества специалистов. Два месяца спустя Лондон, союзник Парижа, объявил о такой же собственной инициативе.

"Это делается для того, чтобы стать лидером, стать впереди повестки. В контексте того, как они друг с другом соревнуются, пытаются друг у друга вырвать факел правды и изобразить статую Свободы, наблюдать за этим забавно", — выразила мнение Захарова.

На самом деле, считает представитель МИД, проблема очень серьезная. "То, что делается с российскими СМИ — прямой запрет на участие в какой-либо дискуссии относительно будущего журналистики и прав журналистов — это реалии сегодняшнего дня", — говорит Захарова об отказе российским СМИ и официальным лицам в присутствии на Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне.

Представитель МИД напомнила 90-е годы: огромное количество школ и специальных семинаров, где западные партнеры преподавали российским журналистам, как нужно вести информационный бизнес, как важно иметь в стране свободную прессу и заниматься развитием СМИ. "И что мы видим сегодня? Тех, кого вчера учили, сегодня не допускают к столу переговоров, где формируется будущая информационная повестка. Конференция по свободе слова заблокировала слово представителю крупнейшей мировой державы", — удивляется дипломат.

— То, что это делает Лондон — вдвойне поразительно, потому что учить правде, предлагать миру помощь в защите журналистов — это точно дело не Лондона. Мы видим, как там манипулируют СМИ на одних только Скрипалях и Джулиане Ассанже.

Касательно волны обвинений и репрессий со стороны Британии в адрес RT и "Спутника", дипломат сказала, что теперь Лондон должен быть готов к ответным мерам. "Великобритания сделала тяжелейшие официальные обвинения в адрес наших масс-медиа. Унижать и оскорблять наших журналистов, говоря о том, что они распространяют дезинформацию и при этом не предоставлять ни одного материала — такие вещи просто так не проходят. Действия британского правительства в отношении российских журналистов не пройдут без последствий", — заключила Захарова.