Вратарь Икер Касильяс войдет в руководство "Порту"

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс, завершивший карьеру из-за проблем со здоровьем, войдет в руководящий состав португальского клуба "Порту". Об этом сообщил официальный сайт "драконов".

38-летний спортсмен должен будет обеспечивать связь между футболистами, тренерским штабом и руководством клуба.

Напомним, что в мае Касильяс перенес инфаркт миокарда. Это произошло на тренировке "Порту". Позже он был прооперирован. В португальский клуб испанец перешел в 2015 году из мадридского "Реала". В составе "драконов" Касильяс стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны.