Пожар в центре Москвы ликвидирован

В понедельник, 15 июля, в Центральном административном округе столицы в доме 28 по улице Конюшковская произошел пожар.

По данным радиостанции "Говорит Москва", загорелась кровля двухэтажного здания, выведенного из эксплуатации.

По некоторым сведениям, вспыхнул утеплитель, горение которого и дало столб черного дыма, вид которого и взволновал жителей окрестных улиц.

Известно, что площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано, сведений о пострадавших пока не поступало.