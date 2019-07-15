Подозреваемые задержаны: опубликовано видео нападения на башкирского полицейского

Ранним утром в понедельник хулиганы напали на полицейский патруль, разнимавший драку возле бара. Преступники избили сотрудника ППС и завладели его табельным пистолетом.

Место происшествия посетил ряд высокопоставленных сотрудников полиции и Следственного комитета, в том числе министр внутренних дел по республике Башкортостан, взявший расследование инцидента под свой контроль.

Несколько часов спустя подозреваемые были задержаны — 31-летний мужчина, уже судимый ранее за разбой и нападение на полицейского, и двое жителей Башкирии возрастом 22 года и 26 лет.

Похищенное оружие было найдено и изъято. Пострадавший полицейский в настоящее время находится в больнице, о тяжести и характере полученных им травм не сообщается.