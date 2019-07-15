Электробусы, канатные дороги и речные трамваи: как меняется столичная транспортная сеть

Москва заняла второе место в мировом рейтинге по скорости строительства дорог, уступив лишь Пекину. Исследование проводила одна из крупнейших в мире аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers. Общая протяженность столичных трасс за последние восемь лет увеличилась почти на 20 процентов. А по темпам расширения подземки и количеству электробусов Москва — уже первая в Европе.

Трамвай 1956 года в колонне праздничного парада в День московского транспорта, маршрут "Шаболовка — Чистые пруды". Есть время обсудить самые важные транспортные проекты города, в котором ежедневно пассажирами становятся 19 миллионов человек.

"Сегодня наземный транспорт — именно автобусы — каждый день перевозит от пяти до шести миллионов пассажиров. Это огромная цифра и, конечно, для этих 5-6 миллионов пассажиров мы должны дать безопасный, стабильно работающий наземный транспорт", — говорит руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Максим Ликсутов.

Автобусы, троллейбусы и даже такси теперь едут по специальным выделенным полосам. Их протяженность будут увеличивать, чтобы как можно меньше пассажиров томились в пробках в общем транспортном потоке.

"Количество ДТП с наземным транспортом в течение первых двух недель сокращается почти на четверть — минус 25 процентов. Скорость движения наземного транспорта увеличивается почти на 30 процентов сразу же", — рассказывает Ликсутов.

Разгружать столичные дороги пытаются с помощью платных парковок и каршеринга. Но безопасность этого сервиса тоже надо повышать.

"Москва наряду с другими регионами попросила обеспечить доступ к базе данных ГИБДД операторам такси и каршеринговых компаний, чтобы можно было проверить, действительное ли водительское удостоверение у того, кто садится за руль, нет ли у него каких-то серьезных нарушений Правил дорожного движения", — объясняет глава Дептранса.

Рекордными темпами в Москве строят метро. В прошлом году открыли 17 станций, в этом уже запустили восемь, на подходе еще шесть. И в вагонах уже начали объявлять пересадки на будущие станции Московских центральных диаметров, которые начнут запускать осенью. Но это — привычные виды передвижения, а Москва собирается осваивать новый вид транспорта.

Канатную дорогу на Воробьевых горах больше используют как аттракцион или смотровую площадку, но в будущем такой транспорт может стать реальной альтернативой наземному. По Москве можно будет передвигаться по воздуху.

Целая сеть канатных дорог: 40 километров, 12 маршрутов. Пролететь можно будет над Сокольниками, ВДНХ и Ботаническим садом. Еще одна ветка может связать парк аттракционов "Остров мечты" и станцию "Кожуховская". Самая длинная воздушная магистраль протянется от автовокзала Южные ворота до Новогиреевского шоссе. Соединятся районы Покровское-Стрешнево и Щукино. Все варианты сейчас обсуждают в правительстве Москвы вместе с еще одним инфраструктурным проектом.

"Мы хотим в 2021 году запустить первый маршрут речных трамваев, которые будут работать в режиме городского транспорта — то есть, на которых будет работать билет "Тройка", — говорит Максим Ликсутов.

Создают новые виды транспортного сообщения, обновляют старые. Электробусы приходят на смену обычным дизельным автобусам. По их количеству Москва уже на первом месте в Европе. Экологичная и экономически оправданная альтернатива — городу их обслуживание обходится дешевле. Поэтому парк электробусов будут пополнять.