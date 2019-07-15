Новый рекорд Гинесса установлен на велофестивале в Москве

Новый мировой рекорд Гинесса установили 13 июля на прошедшем в Москве велофестивале в честь Дня московского транспорта.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что фестиваль стартовал у Кремля на Васильевском спуске сразу с мирового рекорда. Более 2,6 тысяч человек, встав рядом друг с другом, образовали самую большую в мире фигуру велосипеда из людей. Судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал достижение, сообщает ТАСС.

Ночной велофестиваль собрал более 15 тысяч участников. Максим Ликсутов выразил свою благодарность всем посетителям мероприятия: "Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток", — сообщил он.

В День московского транспорта в городе также провели парад ретротрамваев, выставку ретроавтомобилей и транспортный квест.

День московского транспорта отмечается во вторую субботу июля. Профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса впервые отметили в 2017 году, праздник посвятили 145-летию запуска конки — первого общественного транспорта в Москве.