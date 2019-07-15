Александр Яцко о браке с Еленой Валюшкиной: "Не зря встретились, не зря разошлись"

Для поклонников Александра Яцко и Елены Валюшкиной стала большой неожиданностью новость о том, что после чуда рождения долгожданных детей и почти двух десятилетий супружества они решили разойтись.

В "Судьбе человека" актер рассказывает, что познакомился с яркой и оптимистичной Еленой в Театре имени Моссовета, куда его пригласил сам Сергей Юрский.

Правда, Яцко тогда был только начинающим актером, а Елену уже знали миллионы после роли очаровательной Марии Ивановны в фильме Марка Захарова "Формула любви".

За ее плечами уже был неудачный брак, и она очень мечтала о детях. Как и Яцко, которому было уже под 30.

Несколько лет обследований, лечения и ЭКО не приносили результатов. Был период, когда пара уже отчаялась, но вдруг произошло чудо: Елена забеременела и родила сына, а через шесть лет – дочь.

Однако через несколько лет их брак все равно распался. Ранее в "Судьбе человека" актриса намекнула на неверность мужа как причину расставания. Яцко, однако, говорит, что "не надо верить словам бывших жен".

Актер убежден: "до определенного момента" у них была счастливая семья, и доказательством тому, что они с Еленой не зря встретились, служат их прекрасные дети.

"Мы не зря и разошлись", – продолжает Александр и добавляет: "Прелесть любой законченной истории в том, что она дает возможность начать сначала". А это, по его мнению, "всегда хорошо".

Как студент архитектурного факультета Белорусского политеха уже 24-летним "стариком" оказался в столичной Школе-студии МХАТ? Почему после 20 лет брака они все-таки они разошлись с Валюшкиной?

Как вспоминает сотрудничество с Анатолием Эфросом и оценивает свое "отрицательное обаяние"? И что происходит в жизни Александра Яцко сейчас?

Об этом его рассказ в программе "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".