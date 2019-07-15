Трамп призвал демократов извиниться перед американцами

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику демократов в свой адрес, связанную с его "расистскими" и "ксенофобскими" высказываниями. Глава американского государства предложил им извиниться перед страной, а также администрацией за те слова, которые они высказали.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал на своей странице в Twitter. По его словам, многие люди злы на "ужасные и отвратительные действия" прогрессивных конгрессвумен-демократов, потому они должны извиниться за свои "ужасные слова" и ненормативную лексику перед страной, народом Израиля, а также перед канцелярией президента.

Ранее сообщалось, что вокруг Дональда Трампа разразился скандал, связанный с его высказыванием в адрес женщин-конгрессменов, прибывших в Штаты из-за границы. По словам главы США, таким политикам, которые приехали из коррумпированных стран, чье правительство является "самым неспособным к управлению в мире", не стоит рекомендовать, как руководить страной. Также, по мнению Трампа, женщины-демократы должны вернуться туда, откуда приехали.

Президент американского государства ранее неоднократно заявлял, что если в 2020 году вместо него на пост президента будет избран демократ, то США откроют границы для опасных иммигрантов.