Дело "Нового потока": Сбербанк пожаловался на Мазурова в полицию

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о подозрении в незаконных действиях экс-акционера АО "Антипинский НПЗ" Дмитрия Мазурова и бывшего главы НПЗ Геннадия Лисовиченко, отмечается в сообщении банка, являющегося основным акционером НПЗ.

Представитель АО "Новый поток" ранее сообщил ТАСС, что в субботу Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Он получил постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой" УК РФ".

При этом Сбербанком выявлены многочисленные факты заключения АО "Антипинский НПЗ" договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, в результате чего предприятию нанесен серьезный ущерб.