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Российско-грузинские отношения 1 час назад
Госдума: Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии
Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников после встречи с депутатами "Альянса патриотов Грузии" в Государственной думе РФ.
Он подчеркнул, что Москва готова к улучшению сотрудничества, если Тбилиси придерживается тех же взглядов.
Между Россией и Грузией нет официальных дипломатических отношений с 26 августа 2008 года, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
Резкое ухудшение отношений произошло после событий 20 июня 2019 года, когда грузинская оппозиция возмутилась тем, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
По словам российского парламентария, его облили водой и пытались отнять документы. Делегации РФ пришлось под охраной покинуть здание и вылететь на родину. Тем временем местные радикалы начали штурм парламента. Митинг разогнал спецназ. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На следующий день протесты продолжались.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", обвинив Москву в расколе грузинского общества.
В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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