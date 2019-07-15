Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне. В первом раунде россиянка в двух сетах преодолела сопротивление представительницы Словакии Кристины Куцовой. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Потаповой.

Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. В следующем круге российская теннисистка сыграет с победительницей матча между канадкой Эжени Бушар и немкой Тамарой Корпач.

Отметим, что призовой фонд швейцарского турнира превышает 225 тысяч долларов.