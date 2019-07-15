Продукты с сахарозаменителем убивают собак

Согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), обычный заменитель сахара, присутствующий во многих распространенных продуктах от жевательной резинки до арахисового масла, является смертельным для лучшего друга человека.

Речь идет о широко известном ксилите. Хотя это вещество сравнительно безопасно для человека, оно ядовито для собак. За последние несколько лет в агентство неоднократно поступали сообщения о том, что собаки отравились едой, содержащей ксилит.

Большинство отравлений происходит, когда собака случайно проглатывает жевательную резинку без сахара. Однако ксилит также присутствует в диетических конфетах и батончиках, зубных пастах, сиропах от кашля и некоторых ореховых маслах.

Когда собака поглощает ксилит, он быстро всасывается в ее кровь и вызывает быстрое выделение инсулина — гормона, который помогает сахару проникать в клетки. Резкий скачок инсулина может привести к падению уровня сахара в крови животного до опасного для жизни уровня — это состояние, известно, как гипогликемия (у людей ксилит выделение инсулина не стимулирует).

Признаки отравления ксилитом у собак включают рвоту, общую слабость, трудности при ходьбе или стоянии, судороги и, возможно, кому — обычно проявления начинаются в течение 15-30 минут после употребления сахарозаменителя, а смерть может наступить уже через час.

Чтобы защитить свою собаку, FDA рекомендует проверять пищевые этикетки на ксилит, особенно если продукт заявлен как не содержащий сахара или с низким содержанием сахара. И если в составе присутствует ксилит, убедитесь, что ваш питомец не сможет до него добраться. Это также относится к некоторым несъедобным продуктам вроде зубной пасты с ксилитом.

А если вы даете своей собаке арахисовые или ореховые масла в качестве лакомства или как маскировку для приема таблеток, тоже не забудьте проверить этикетку, чтобы убедиться, что продукт не содержит вредный сахарозаменитель.