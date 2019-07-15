Трое погибших, девять пострадавших: на трассе под Киевом произошло серьезное ДТП

Ранним утром в понедельник, 15 июля, на трассе Киев – Чоп в районе села Гуровщина в Киево-Святошинский район Киевской области Украины произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими.

Известно, что столкнулись автомобиль Ford Mondeo и микроавтобус, перевозивший пассажиров по маршруту Львов – Киев. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

В результате инцидента погибли три человека, находившиеся в салоне легковушки.

Кроме того, пострадали люди, ехавшие в маршрутке. Изначально сообщалось о том, что травмы получили 18 человек, однако пресс-служба региональной полиции уточнила, что число травмированных равняется девяти. Все они госпитализированы.