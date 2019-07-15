Расследовать крушение вертолета в Подмосковье будет спецкомиссия МАК

Расследованием крушения вертолета в Солнечногорском районе Подмосковья занялась специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Экспертам предстоит выяснить, почему вертолет Robinson под управлением опытного пилота накануне совершил жесткую посадку. От удара фюзеляж оказался сломан в нескольких местах. Два человека, которые находились на борту, погибли.



За штурвалом вертолета был руководитель Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Он был авиаинструктором, обучал полетам на дельтаплане, часто выступал в качестве эксперта. Всего несколько дней назад он давал интервью о проблемах малой авиации программе "Вести-Дежурная часть".

Личность второго погибшего также установлена. По предварительным данным, это летчик с большим опытом Олег Чернигин. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Все подробности этой истории и первые результаты расследования смотрите в выпуске "Вестей в 20:00".