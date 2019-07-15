Момент прорыва газопровода на Северной ТЭЦ попал на видео

В Сети появилось видео с моментом прорыва газопровода на северной ТЭЦ в Мытищах. На кадрах видно, как внезапно появляется столб черного дыма, который затем превращается в гигантский факел. Пламя поднималось на 50 метров в высоту.

ЧП произошло в минувший четверг, 11 июля, один человек тогда погиб и еще 14 пострадали. Пожар был такой силы, что огонь перекинулся на соседние здания. Около миллиона горожан, которых обслуживала станция, несколько дней получали электричество и горячую воду из резервных источников. Сейчас работа ТЭЦ восстановлена.