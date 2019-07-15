Выборы в Мосгордуму: зарегистрировано 187 кандидатов

Мосгоризбирком на данный момент зарегистрировал 187 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего документы подали около трехсот человек. Девяти претендентам в регистрации отказали. Как заявил глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов, решение об отказе принимали только в тех случаях, когда в подписных листах находили грубые нарушения.

"В итоговый протокол вошли те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены. Это умершие, не являющиеся избирателями данного избирательного округа — попадаются даже не москвичи", — рассказал глава Мосгоризбиркома.

При этом Горбунов заявил, что готов встретиться с кандидатами, которые не прошли регистрацию. Все их жалобы и претензии будут рассмотрены избиркомом. Окончательное решение по допуску кандидатов к участию в избирательной кампании должно быть опубликовано не позднее 16 июля. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.