АЛРОСА добыла алмаз в 63 карата

Алмазодобывающяя корпорация "АЛРОСА" заявила о добыче крупого алмаза весом 63,15 карата на месторождении Верхне-Мунск.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что прозрачный алмаз с желтым оттенком обладает ювелирным качеством.

Ранее в марте 2019 года был проведен эксперимент, в ходе которого за пять дней извлекли 239 алмазов от восьми каратов и выше. Эти цифры составили более 3,5 % от всего числа извлеченных за время эксперимента алмазов, что значительно превышает данные по другим трубкам.

Первыми добытыми после запуска месторождения крупным алмазом стал кристалл весом в 51,49 карата. Его извлекли после официального открытия осенью 2018 года. Ранее в феврале прошлого года был добыт алмаз массой 98,8 карата.

Богатое на алмазы Верхне-Мунское месторождение находится на западе Якутии. Здесь уже разведаны четыре кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка" и "Комсомольская-Магнитная". Местные запасы достаточны для продолжения добычи вплоть до 2042 года.