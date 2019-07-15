Пьяный водитель столкнулся с полицейским авто после лихой погони. Видео

В минувшее воскресенье, 14 июля, правоохранители из Костромской области задержали мужчину, пытавшегося скрыться от стражей порядка. Пресс-служба региональной полиции обнародовала кадры погони за неадекватным автомобилистом.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина не подчинился требованию инспектора и предпринял попытку уехать от полицейский на своем Volkswagen.

В ходе завязавшейся погони водитель легковушки, устремившийся по трассе в сторону Иваново, неоднократно нарушил правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. В итоге он справился с управлением, машину занесло, после чего произошло столкновение с патрульным автомобилем.

Было установлено, что задержанный водитель – мужчина 1986 года рождения, находился в состоянии опьянения, в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 1,22 промилле алкоголя.

Выяснилось, что лихач регулярно злоупотреблял алкоголем за рулем. В его "активе" судимость за неоднократное управление машиной в нетрезвом виде. Кроме того, уже будучи лишенным прав, он четырежды попадался за нетрезвое вождение.