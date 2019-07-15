При обрушении карьера под Воронежем погиб ребенок: СК проводит проверку

В понедельник, 15 июля, на территории карьера, который располагается в Воронежской области, в обеденное время произошел обвал песчаного массива. В этот момент на его территории находились четверо несовершеннолетних. В результате несчастного случая погиб 12-летний мальчик.

Следственным комитетом по Воронежской области проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится осмотр места происшествия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Матери погибшего мальчика, которая прибыла на место трагического случая, понадобилась медицинская помощь, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.