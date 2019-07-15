Владимир Тарасенко и Иван Барбашев привезут Кубок Стэнли в Россию

Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев привезут в Россию Кубок Стэнли, об этом сообщили агенты хоккеистов.

"Барбашев презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа", – сообщил агент Ивана Дэн Мильштейн, слова которого приводит ТАСС. "Владимир привезет трофей в Новосибирск примерно с 17 по 20 августа, точная дата пока под вопросом", – подтвердил агент Тарасенко Алексей Дементьев.

Напомним, "Сент-Луис" в плей-офф НХЛ в сериях до четырех побед обыграл "Виннипег" (4:2), "Даллас" (4:3), "Сан-Хосе", а затем в финале разобрался с "Бостоном" (4:3).

Тарасенко в Кубке Стэнли-2019 принял участие в 26 играх, в которых набрал 17 (11+6) очков, а Барбашев записал на свой счет шесть (3+3) очков в 25 матчах плей-офф.