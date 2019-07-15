Избитую девочку из Ингушетии готовят к операции по ампутации правой руки

Московские медики подготавливают избитую семилетнюю девочку из Ингушетии к операции по ампутации правой руки.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина. По ее словам, в настоящее время врачи стараются подвести пострадавшую Аишу Ажигову к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Пресс-секретарь отметила, что состояние девочки позволяет провести данную операцию, поскольку влажной гангрены нет, только сухая. Бумагина рассказала, что ожидание операции займет не меньше недели, сообщает "Интерфакс".

Заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский поделился, что у девочки отек левой руки значительно уменьшился, но пока движение полностью не восстановлено. По его словам, правая рука на данный момент находится в более тяжелом состоянии, поскольку имеется сухая гангрена пальцев и кисти. Мединский отметил, что они борются за каждый сантиметр руки. Пока проводится активная выжидательная тактика, которая позволит определиться с оперативным лечением.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля с множественными телесными травмами, среди которых переломы, гангрены, ушибы, порезы, укусы и ожоги. В настоящее время семилетнего ребенка лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Установлено, что девочку регулярно избивала родная тетя. В настоящее время женщина находится под арестом.

Ранее сообщалось, что состояние девочки улучшилось.