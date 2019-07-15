Паломники со всего мира приехали на "Царские дни" в Екатеринбург. В уральской столице стартовал фестиваль православной культуры, сообщает ГТРК "Урал".

Главные события пройдут 16 июля. Чтобы почтить память зверски убитых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членов царской семьи последнего императора России Николая II, верующие проведут сначала малый крестный ход. Путь — от станции Шарташ, куда привезли Романовых, до Храма-на-Крови. Он возведен на месте, где находился дом Ипатьева, в подвале которого и произошло массовое убийство. Затем — вечерняя литургия, после нее паломники отправятся в большой крестный ход. Они пройдут 20 км от от Храма-на-Крови до Ганиной ямы.

Для прибывающих паломников подготовили палочный городок вблизи Храма-на-Крови. Для их комфортного размещения и отдыха есть умывальники, туалеты, организовано питание. Работают медицинские кабинеты. Также при необходимости всегда можно получить помощь волонтеров, рассказал старший священник Максим Миняйло. По пути крестного хода будут двигаться автобусы, так что уставшие люди смогут доехать до конечного пункта маршрута на них.

Памятные мероприятия проходят каждый год. Десятки тысяч людей стекаются в столицу Урала, чтобы вспомнить страшные события июля 1918 года. Кроме крестного хода, организаторы подготовили массу мероприятий: выставки, концерты, лекции.