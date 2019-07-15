Сутки била крыльями: чебоксарец влез на столб, чтобы освободить ворону

В Чебоксарах очевидцы зафиксировали на видео, как парень вскарабкался на фонарный столб ради спасения застрявшей на нем вороны.

До этого сообщения о застрявшей птице появились в местных соцсетях. Люди писали о том, что ворона больше суток била крыльями, чтобы освободиться.

Неравнодушные горожане звонили в МЧС и управляющую компанию, делились в паблике мнениями, как можно ей помочь.

В итоге же один из молодых людей взобрался на столб и освободил ворону, пишет местное издание "Pro Город" и публикует видео спасательной операции.