"Прямой эфир" с Александрой Яковлевой: диагноз как приговор, но мечты осуществимы
В "Прямой эфир" приехала Александра Яковлева, которая уже не первый год борется со страшной болезнью. Сейчас актриса хочет помочь команде программы и поддержать детей, которым поставлены тяжелые диагнозы. Потому что даже несмотря на диагноз, похожий на приговор, у каждого из них есть своя мечта.
За день до того, как любимая миллионами актриса впервые откровенно рассказала в телеэфире о своей болезни, корреспондент "Прямого эфира" Александр Козявин получил редакционное задание рассказать о детях с тяжелейшими заболеваниями.
Он месяц прожил с этими семьями и снял небольшой документальный фильм, который невозможно смотреть без слез.
В нем рассказывается о Лейсан Сейтназаровой, у которой в 7 лет обнаружили опухоль головного мозга, о 6-летнем Роме Храменкове, страдающем от спинальной мышечной атрофия, о 9-летнем Денисе Сорокине с таким же диагнозом, о 9-летнем Леве Донце с лейкоэнцефалопатией, поразившей ствол головного и спинного мозга, о 15-летнем Роме Седове с экссудативной энтеропатией...
Эти дети и их родители проживают каждый день, как последний. Некоторым уже даже не поможет лечение. Но у них есть мечты, которые могут осуществить неравнодушные люди.
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – о том, чьи мечты уже осуществились, что сейчас главное для Александры Яковлевой, как помочь героям этой программы, и о чем мечтают другие детишки, оказавшиеся в тяжелейших жизненных ситуациях после того, как им были поставлены страшные диагнозы.
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