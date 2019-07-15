Была немного неадекватной: медики о пациентке, скончавшейся во время массажа

Столичные следователи проводят проверку после обнаружения тела 30-летней женщины в клинике на Кастанаевской улице.

Ранее сообщалось, что она пришла на массаж лица. Медработник, которая арендует кабинет в этом медцентре, рассказала, что никаких других процедур ей не делали.

При осмотре лица и тела скончавшейся были обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой, отмечает управление СК РФ по Москве.

Родственники ее рассказали, что за несколько дней до смерти женщина обращалась и к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур.

Кроме того, в комментарии телеканалу "360" в медцентре сообщили, что пациентка "была немножко неадекватной", нервничала и пила воду, а зрачки ее были расширены.

Точную причину смерти женщины должна установить судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки примут процессуальное решение.