Турчинов грозится снести Крымский мост за минуты

Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он подчеркнул, что для защиты своего морского пространства Киев в срочном порядке модернизировал ракетные комплексы С-125, а также "в сверхсжатые сроки" создал мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун".

Ранее бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев сообщил, что ВМС Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на РФ.