Тема:

Ситуация на Украине 55 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 июля 201918:20

Зеленский объяснил, почему не сдержал обещание ездить на работу на велосипеде

EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал ездить на работу на велосипеде. Данного обещания он не выполнил. Глава украинского государства объяснил, почему не сдержал своих слов.

На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал пост, в котором дает ответ по поводу использования двухколесного транспорта. По его словам, в последнее время на просторах социальных сетей много говорят о том, что он обещал ездить на работу на велосипеде, а сам не делает этого. Зеленский объяснил, что во время передвижения главы государства едут два автомобиля — президентский и автомобиль охраны. Также иногда бывает третья машина, в которой могут быть сопровождающие лица, члены команды, сотрудники, обеспечивающие безопасность.

Зеленский подчеркнул, что эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках и ни одна из них не включает мигалок. Он отметил, что президент — такой же участник движения, как и все.

Использование в качестве передвижения двухколесный транспорт — это отсылка к сериалу "Слуга народа", в котором Зеленский играл президента и ездил на работу на велосипеде.

Также глава Украины объяснил перекрытие дороги в одном из районов Киева, которое было 11 июля. По его словам, в тот день осуществлялся визит премьер-министра Молдовы Майи Санду, потому проезд "высокого зарубежного гостя" сопровождался таким образом согласно дипломатическому протоколу, а также международным обязательствам Украины. "Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины попал в ДТП с автобусами, в которых ехали дети.

Ранее по теме

Сейчас

18:52

Суд арестовал Дмитрия Мазурова, подозреваемого в крупном хищении

16:30

Слушание дела Вышинского перенесено на 19 июля

14:56

Госдума: Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии

13:05

В Ростовской области раскрыта спящая ячейка ИГ

12:55

Два альпиниста сорвались в пропасть в Приэльбрусье

12:23

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

11:08

Экс-глава Еврейской автономной области получил 4 года условно

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Суд арестовал Дмитрия Мазурова, подозреваемого в крупном хищении

Суд арестовал Дмитрия Мазурова, подозреваемого в крупном хищении

4 минуты назад
Слушание дела Вышинского перенесено на 19 июля

Слушание дела Вышинского перенесено на 19 июля

2 часа назад
Лидер ростовской ячейки ИГ взорвался при задержании

Лидер ростовской ячейки ИГ взорвался при задержании

4 часа назад
Госдума: Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии

Госдума: Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии

3 часа назад
Турчинов грозится снести Крымский мост за минуты

Турчинов грозится снести Крымский мост за минуты

1 час назад
"Прямой эфир" с Александрой Яковлевой: диагноз как приговор, но мечты осуществимы

"Прямой эфир" с Александрой Яковлевой: диагноз как приговор, но мечты осуществимы

34 минуты назад
Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019

Топ-10 самых продаваемых электромобилей 2019

5 часов назад
Была немного неадекватной: медики о пациентке, скончавшейся во время массажа

Была немного неадекватной: медики о пациентке, скончавшейся во время массажа

58 минут назад
Александр Яцко о браке с Еленой Валюшкиной: "Не зря встретились, не зря разошлись"

Александр Яцко о браке с Еленой Валюшкиной: "Не зря встретились, не зря разошлись"

2 часа назад
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с "сектой царебожников"

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с "сектой царебожников"

4 часа назад
Mail.Ru может помешать слиянию "Яндекс.Такси" и "Везет"

Mail.Ru может помешать слиянию "Яндекс.Такси" и "Везет"

6 часов назад
Юрий Шатунов после операции отправляется на реабилитацию

Юрий Шатунов после операции отправляется на реабилитацию

5 часов назад
Тереза Мэй вновь станцевала под "Аббу"

Тереза Мэй вновь станцевала под "Аббу"

7 часов назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

8 часов назад
Зеленский объяснил, почему не сдержал обещание ездить на работу на велосипеде

Зеленский объяснил, почему не сдержал обещание ездить на работу на велосипеде

51 минута назад
Избитую Аишу Ажигову из Ингушетии готовят к новой операции

Избитую Аишу Ажигову из Ингушетии готовят к новой операции

56 минут назад
Даже небольшое ограничение потребляемых калорий защитит от рака и проблем с сердцем

Даже небольшое ограничение потребляемых калорий защитит от рака и проблем с сердцем

1 час назад
Полиция задержала мужчину, пытавшегося продать похищенные колеса их же владельцу

Полиция задержала мужчину, пытавшегося продать похищенные колеса их же владельцу

1 час назад
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

1 час назад
АЛРОСА добыла алмаз в 63 карата

АЛРОСА добыла алмаз в 63 карата

1 час назад
Будущее здесь: французский изобретатель показал действующую летательную платформу

Будущее здесь: французский изобретатель показал действующую летательную платформу

2 часа назад
При обрушении карьера под Воронежем погиб ребенок: СК проводит проверку

При обрушении карьера под Воронежем погиб ребенок: СК проводит проверку

2 часа назад
Обречены на одиночество? Рождённые раньше срока имеют меньше партнёров и реже заводят детей

Обречены на одиночество? Рождённые раньше срока имеют меньше партнёров и реже заводят детей

2 часа назад
Выборы в Мосгордуму: зарегистрировано 187 кандидатов

Выборы в Мосгордуму: зарегистрировано 187 кандидатов

2 часа назад
Продукты с сахарозаменителем убивают собак

Продукты с сахарозаменителем убивают собак

3 часа назад
Без хождений по мукам: обжаловать штрафы можно будет онлайн

Без хождений по мукам: обжаловать штрафы можно будет онлайн

3 часа назад
Новый рекорд Гинесса установлен на велофестивале в Москве

Новый рекорд Гинесса установлен на велофестивале в Москве

4 часа назад
Трамп призвал демократов извиниться перед американцами

Трамп призвал демократов извиниться перед американцами

4 часа назад
Под Воронежем на 5-летнюю девочку напал бешеный хорек

Под Воронежем на 5-летнюю девочку напал бешеный хорек

4 часа назад
Электробусы, канатные дороги и речные трамваи: как меняется столичная транспортная сеть

Электробусы, канатные дороги и речные трамваи: как меняется столичная транспортная сеть

4 часа назад
Матвиенко: я не предлагала запретить мобильники в школах

Матвиенко: я не предлагала запретить мобильники в школах

5 часов назад
Обнаружена особенность, которую современные люди унаследовали от денисовцев

Обнаружена особенность, которую современные люди унаследовали от денисовцев

6 часов назад
Суд взыскал с автосалона почти 1,5 млн рублей за подержанный Mitsubishi

Суд взыскал с автосалона почти 1,5 млн рублей за подержанный Mitsubishi

6 часов назад
Два альпиниста сорвались в пропасть в Приэльбрусье

Два альпиниста сорвались в пропасть в Приэльбрусье

6 часов назад
Жесткая посадка в Подмосковье: от вертолета осталась груда металла

Жесткая посадка в Подмосковье: от вертолета осталась груда металла

6 часов назад
На сходке криминальных авторитетов в Подмосковье задержан внук Деда Хасана

На сходке криминальных авторитетов в Подмосковье задержан внук Деда Хасана

6 часов назад
Вести.net: Франция обложит налогом американских IT-гигантов

Вести.net: Франция обложит налогом американских IT-гигантов

7 часов назад
Новым агентом 007 станет негритянка

Новым агентом 007 станет негритянка

7 часов назад
Самые забавные поисковые запросы про мультфильмы

Самые забавные поисковые запросы про мультфильмы

7 часов назад
Подмосковные полицейские задержали серийных похитителей автомобилей. Видео

Подмосковные полицейские задержали серийных похитителей автомобилей. Видео

7 часов назад
Экс-глава Еврейской автономной области получил 4 года условно

Экс-глава Еврейской автономной области получил 4 года условно

7 часов назад
Андрей Малахов приглашает начинающих журналистов в "Будущее"

Андрей Малахов приглашает начинающих журналистов в "Будущее"

7 часов назад
На "Азовстали" разлились 2000 тонн расплавленного чугуна. Видео

На "Азовстали" разлились 2000 тонн расплавленного чугуна. Видео

7 часов назад
Названы занятия, которые помогут защитить мозг от возрастных нарушений

Названы занятия, которые помогут защитить мозг от возрастных нарушений

8 часов назад
В Саратове провалился асфальт, образовав яму в форме сердечка

В Саратове провалился асфальт, образовав яму в форме сердечка

8 часов назад
И опять назад в СССР: автомобили в стране могут снова стать дефицитом

И опять назад в СССР: автомобили в стране могут снова стать дефицитом

9 часов назад
Россияне могут получить отдельный день для посещения врачей

Россияне могут получить отдельный день для посещения врачей

9 часов назад
Huawei: наша Hongmeng OS &mdash; не замена Android

Huawei: наша Hongmeng OS — не замена Android

9 часов назад
Снимать наличные можно будет на кассах магазинов

Снимать наличные можно будет на кассах магазинов

10 часов назад