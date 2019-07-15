Зеленский объяснил, почему не сдержал обещание ездить на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал ездить на работу на велосипеде. Данного обещания он не выполнил. Глава украинского государства объяснил, почему не сдержал своих слов.

На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал пост, в котором дает ответ по поводу использования двухколесного транспорта. По его словам, в последнее время на просторах социальных сетей много говорят о том, что он обещал ездить на работу на велосипеде, а сам не делает этого. Зеленский объяснил, что во время передвижения главы государства едут два автомобиля — президентский и автомобиль охраны. Также иногда бывает третья машина, в которой могут быть сопровождающие лица, члены команды, сотрудники, обеспечивающие безопасность.

Зеленский подчеркнул, что эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках и ни одна из них не включает мигалок. Он отметил, что президент — такой же участник движения, как и все.

Использование в качестве передвижения двухколесный транспорт — это отсылка к сериалу "Слуга народа", в котором Зеленский играл президента и ездил на работу на велосипеде.

Также глава Украины объяснил перекрытие дороги в одном из районов Киева, которое было 11 июля. По его словам, в тот день осуществлялся визит премьер-министра Молдовы Майи Санду, потому проезд "высокого зарубежного гостя" сопровождался таким образом согласно дипломатическому протоколу, а также международным обязательствам Украины. "Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины попал в ДТП с автобусами, в которых ехали дети.