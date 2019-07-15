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15 июля 201919:23

В Воронеже задержали лже-экстрасенса, "снявшего порчу" за 2,8 млн рублей

ГТРК "Воронеж"

В Воронеже задержали лже-экстрасенса, "снимавшего порчу" за 2,8 млн рублей. Обманутой оказалась жительница столицы Черноземья, сообщает ГТРК "Воронеж".

Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, "целителем" стал гость из ближнего зарубежья. Полицейские задержали его в Московской области. Выяснилось, что пострадавшая от рук мошенника дама сама попросила молодого человека провести ритуал снятия порчи. С февраля по май она перевела на его счет в общей сложности почти три миллиона рублей. Поняв, что ее обманывают, женщина позвонила в полицию.

Довольно быстро оперативникам удалось установить, где скрывается преступник. Теперь его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой уголовной статье — лишение свободы до десяти лет.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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