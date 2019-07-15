Тема:
Ядерная программа Ирана 1 час назад
Тегеран пояснил Брюсселю, как сохранить СВПД
В иранском МИД рассказали о том, что должны делать европейцы, если они действительно хотят сохранить в силе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
По мнению официального Тегерана для эффективности действий Брюсселю следует не призывать Иран, к выполнению обязательств, а сосредоточится на собственном принятии “практических, эффективных и ответственных шагов в процессе реализации СВПД”. Так официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави прокомментировал итоги последней встречи лидеров Германии, Франции и Великобритании.
После воскресных переговоров Берлин, Париж и Лондон выразили обеспокоенность тем, что нынешняя ситуация развивается по пути развала СВПД.
И хотя в заявлении и говорится, что к этому привели одностороннее решение США о выходе из договора и последовавшее за ним решение Тегерана об увеличении степени обогащения урана, однако свой призыв европейцы обратили только в сторону Ирана.«
“Продолжение реализации СВПД зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств, — написано в совместном заявлении, размещённом на сайте правительства Германии. “Призываем Иран отменить свои недавние решения в этой связи”, — гласит текст документа.
В иранском МИД напомнили, что выполнение сделки — это “улица с двусторонним движением”, а Тегеран будет следовать выполнению своих обязательств пропорционально тому, как это делают другие участники сделки.
Вот и Федерика Могерини, не вспоминая о Вашингтоне, всю ответственность перекладывает на Тегеран. Глава европейской дипломатии заявила, что ЕС приложит все усилия к тому, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам.
Ни слова о вине США и в речах главы МИД Великобритании.
Джереми Хант поднял ставки, заявив, что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке является по его мнению главной угрозой человечеству на сегодняшний день. В регионе присутствует большое количество противоборствующих сил, а наличие у них ядерного оружия повышает уровень угрозы до критического.
Хант, как и Могерини говорит о том, что ждёт конструктивных шагов от Ирана и готов предоставить тому возможность выйти из сложившейся ситуации.
Впрочем, журналисты всё же заставили Джереми Ханта ответить на вопрос, как быть к тем, что разваливать СВПД начали США.
Глава британского МИД напомнил, что Лондон и Вашингтон давние союзники, а потому, вместо того, чтобы заслуженно критиковать Штаты Хант стал оправдывать их. Он считает, что разрыв сделки Вашингтоном — это некий ответ на “дестабилизирующие действия Тегерана в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене”, а значит и винить их не за что.
Таким образом Хант пошёл даже дальше того, что от него мог ожидать Вашингтон. Глава британского МИД не просто занял позицию США, что ещё можно было бы оправдать неспособностью вести самостоятельную политику.
Хант, фактически заявил о том, что выход из договора, как это честно называют сами США, вовсе таковым не является, а есть всего лишь способ оказать давление на Иран за его региональное влияние.
По этой логике шаги Тегерана становятся не ответом Штатам, а “безосновательным” нарушением договора. С таким подходом к делу, ЕС и впрямь имеет право сомневаться в том, что СВПД удастся сохранить, как считает Джереми Хант.
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