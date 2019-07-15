Косачев: ситуация с Грузией — навязанный "чужой сценарий"

Возможные пути выхода из кризиса в российско-грузинских отношениях в понедельник, 15 июля, обсудили в Москве. На встречу к российским парламентариям приехали представители оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии". Какой получился разговор?

Прямой диалог не имеет альтернативы — это главный посыл неформальных переговоров. В Москву обсудить российско-грузинские отношения приехал "Альянс патриотов Грузии". Встречи с представителями обеих палат российского парламента и одна общая тема — перспективы преодоления сложившегося кризиса.

По словам парламентариев, последние события буквально перечеркнули те успехи в отношениях стран, которые были достигнуты за последние три года. Но важно понимать, об этом сегодня говорили в Совете Федерации, сегодняшняя ситуация — "чужой сценарий", навязанный извне.

"После известных событий последнего месяца то, что произошло в парламенте Грузии 20 июня, что случилось на грузинском телевидении на прошлой неделе, все это — наши отношения. Даже в том формате, в том состоянии, в котором они находились в последние годы, очевидно вновь резко отбросило назад. Мы не можем отделаться от ощущения, что это — чужие сценарии, которые навязываются России и Грузии", — прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Две большие провокации" — так последние события назвали на встрече. Их осуждают не только парламентарии "Альянса патриотов Грузии", но и общество. Ведь от ухудшения отношений с Россией страдает, в первую очередь, грузинский народ.

"Что касается произошедших провокаций и действий в отношении депутата Госдумы Гаврилова, а также омерзительной выходки журналиста Рустави-2, считаем крайне опасной провокацией, спланированной партией Саакашвили при попустительстве наших грузинских властей", — заявил глава фракции в парламенте Грузии Георгий Ломия.

И тем не менее российская сторона, как сегодня заявили в ходе общения, готова идти навстречу и постепенно снимать существующие ограничения в случае готовности к конструктивному диалогу грузинских властей.

"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, исключая в перспективе те меры, которые мы с нашими коллегами из "Альянса патриотов Грузии" обсуждали. Но делать это Россия, конечно, будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому готовы и грузинские власти", — прокомментировал председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Прямой и честный диалог — так охарактеризовал встречу депутат и президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов. Напомним, именно атака на него в грузинском парламенте стала отправной точкой очередного кризиса. Следующий шаг, по мнению парламентария, это расширение формата переговоров.

"Мы считаем важным не столько для межгосударственных, но и для отношений между нашими народами открытие прямого, честного и откровенного политического диалога. Потому что без него наши торговые, туристические и другие связи являются неполноценными. Хотелось бы, чтобы не только оппозиция, но и официальный Тбилиси вышел на путь понимания и ответственности. Потому что сложно одной рукой развивать отношения, а с другой стороны допускать оскорбительные выходки в отношении России. Демократия требует ответственности", — заявил президент Межпарламентской ассоциации православия, член фракции КПРФ в Госдуме РФ Сергей Гаврилов.

Грузинская делегация подчеркивает сегодняшние антироссийские настроения — позиция меньшинства. Народ Грузии не поддерживает отдаление наших стран. И именно в интересах населения страны вопреки действиям официальных властей депутаты приехали в Россию.

"Мы приезжаем сюда озвучить волю нашего народа, его желания и наказ. Большая часть грузинского общества нам наказывает всячески стараться наладить отношения с Россией, несмотря на то, что между нами произошло", — отметила депутат парламента Грузии Ада Маршания.

Но пока диалог носит лишь неформальный характер и о конкретных шагах говорить преждевременно — во избежание возможных провокаций. Но тем не менее, как заявляют российские и грузинские депутаты, нынешний прямой диалог очень важен. Ведь пока, чтобы добраться до Москвы на самолете, грузинской делегации пришлось искать совсем не прямые маршруты.