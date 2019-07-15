Два "Белых лебедя" подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ("Белый лебедь") выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве обороны России, подчеркнув, что продолжительность полета стратегов составила более семи часов.

Отмечается, что российские ракетоносцы вернулись без происшествий на аэродром базирования.

Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.