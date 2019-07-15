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15 июля 201919:42

Два "Белых лебедя" подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Global Look Press

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ("Белый лебедь") выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве обороны России, подчеркнув, что продолжительность полета стратегов составила более семи часов.

Отмечается, что российские ракетоносцы вернулись без происшествий на аэродром базирования.

Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.

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