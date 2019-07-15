Семак о победе над "Тамбовом": скользкий счет наложил отпечаток на игру

В матче первого тура российской премьер-лиги "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором – быстро забили два мяча, но в середине пропустили, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Скользкий счет наложил отпечаток на игру. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу".

Напомним, "Зенит" с тремя очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Тамбов" расположился на 14-й строчке. В следующем туре "сине-бело-голубые" 21 июля на выезде сыграют с "Сочи", а подопечные Александра Григоряна в тот же день в Москве встретятся с "Локомотивом".