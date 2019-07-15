В Тамбовской области горит "Дружба"

Огонь на крыше тамбовского маслозавода "Дружба" локализован. Пожар охватил две тысячи квадратных метров. Угрозы распространения пожара на близстоящие здания нет.

Пожар произошел в селе Новоникольское Мичуринское, сообщает пресс-служба МЧС России. Горит одноэтажное металлическое здание. Борьбу с огнем ведут пожарные подразделения, которые используют 17 единиц техники.

На горящем предприятии "Мичурино молоко" работают 65 человек. Оно входит в структуру ООО "Маслозавод "Дружба". Он работает в Тамбовской области с 1997 года. Компания выпускает более 20 видов молочной продукции, которая реализуется в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях и в Подмосковье.