Хоккеисты "Спартака" провели первую тренировку под руководством Знарка

Хоккеисты московского "Спартака" в рамках предсезонного сбора в чешском городе Либерец провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Олега Знарка.

"Красно-белые" разделились на две команды и провели двусторонку в формате трех периодов по 25 минут. Как сообщает пресс-служба "Спартака", матч получился "валидольным". "Красная" команда в концовке штурмовали ворота, играя вшестером против четверых. Матч завершился победой "белых" со счетом 5:4, в их составе голами отметились Антон Злобин, Вячеслав Лещенко, Александр Никишин, Глеб Шашков оформил дубль.

Первая тренировка в Чехии под руководством Олега Знарка. pic.twitter.com/65surG41i1 — Spartak Moscow (@spartak_hc) 14 июля 2019 г.

Напомним, хоккеисты столичной команды будут тренироваться в Чехии в течение двух ближайших недель. В первом контрольном матче межсезонья подопечные Знарка 27 июля сыграют с местным клубом "Верва".