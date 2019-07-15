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Российские СМИ на Украине 6 минут назад
Судьи заняты другим делом: почему на Вышинского снова надели наручники
В понедельник, 15 июля, главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должны были освободить из-под стражи. Этого ждали и адвокаты, и приехавшая на заседание из Москвы уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, и даже украинская Генпрокуратура. Громкий процесс, за которым пристально следят не только в России и на Украине, но и в международных организациях, затягивается — заседания переносятся. В результате наш коллега и товарищ Кирилл Вышинский находится за решеткой уже больше года по абсолютно абсурдному обвинению. Что и почему произошло в суде?
Ждали провокаций от националистов и даже усилили охрану Подольского районного суда дружинниками. Заседание по делу Вышинского было назначено на 16:15, но уже с самого утра украинские СМИ подогревали эту тему, а некоторые каналы откровенно заявляли — отпускать под залог главного редактора РИА Новости Украина было бы неправильно.
Вышинский в зале суда был не в стеклянной клетке, как раньше, а за столом с адвокатами, и это давало надежду на благоприятный исход.
— Кирилл, как здоровье?
— Нормально.
Тем более Генеральная прокуратура заранее объявила, что его должны освободить. Конституционный суд в июле решил, что задержанных по политическим обвинениям необязательно держать в тюрьме. Но на руках Вышинского опять защелкивают наручники. Официальное объяснение: судьи заняты другим делом и никак не могут покинуть совещательную комнату, поэтому заседание придется перенести на 19 июля.
"Мне стало известно, что поступали угрозы в адрес непосредственно судей, причем от должностных лиц с предупреждением, не дай Бог, принять решение об освобождении Вышинского. Мы знаем о призывах прийти радикально настроенным гражданам к суду и не допустить выход Вышинского на свободу", — заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Татьяна Москалькова в суде была буквально атакована украинской прессой:
— Зачем приехали?
— Поддержать Кирилла Вышинского.
У Москальковой в разных интерпретациях десятки раз спрашивают, когда же в России выпустят из СИЗО украинских военных моряков, нарушивших государственную границу в керченской акватории. Заседание по их делу назначено на 17 июля.
"РФ направила ноту Украине, что она готова освободить моряков, когда обеспечено будет их участие в уголовном процессе, а также вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства", — прокомментировала Москалькова.
Кирилла Вышинского арестовали 15 мая 2018 года и обвинили в государственной измене, а это сулит до пятнадцати лет тюрьмы.
Пикеты коллег у украинского посольства в Москве, требования ОБСЕ прекратить грубое вмешательство в работу СМИ — все это на официальный Киев пока не действовало. О деле Вышинского хорошо осведомлены и российский президент Путин — он не раз высказывался о недопустимости такого давления на прессу, и украинский президент Зеленский — ему передавали обращение от профессионального сообщества с требованием освободить арестованных.
"Очень важно, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Для нас это определенный импульс для возможности более эффективного решения и помощи людям", — отметила Татьяна Москалькова.
Впрочем, складывается впечатление, что оппоненты Зеленского внутри страны готовы пойти на все, чтобы не допустить освобождения Кирилла.
"Господин Вышинский формально является гражданином Украины, поэтому передача его в Россию является невозможной, по крайней мере до того времени, пока суд не вынесет решение по его делу — виноват он или нет. В случае, если суд его оправдает, конечно, он будет свободным человеком и сможет ехать куда ему захочется", — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
О том, как все же дать заключенным возможность обрести свободу, говорили уполномоченные по правам человека России и Украины.
"Обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся на территории России и в Крыму, и механизм возвращения граждан Российской Федерации, которые содержатся в местах заключения на территории Украины", — рассказала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Впрочем, судя по делу Вышинского, пока переговоры не приводят к конкретному результату
"Этот шанс упущен, а президент Зеленский показал себя абсолютно безвольным типом, который не способен держать слово ни внутри страны, ни выполнять международных обязательств", — прокомментировал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Уполномоченные по правам человека продолжат совместную работу завтра, но уже в Москве.
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