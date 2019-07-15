Во Франции второй день беспорядки: сначала отмечали взятие Бастилии, теперь победу сборной Марокко

Полторы сотни задержанных, файеры, петарды и стычки с полицией, — с таким размахом Франция отметила национальный праздник — День взятия Бастилии. Колорита массовым беспорядкам добавили футбольные болельщики из Алжира, у которых в этот день случился свой национальный праздник — сборная страны прошла в финал Кубка Африки.

Такого парада Елисейские поля ещё не видели. Кажется, весь Париж празднует сегодня, но не день взятия Бастилии, а победу сборной Алжира по футболу. И это только выход в финал кубка африканских наций. В центре города этой ночью дежурят две с половиной тысячи полицейских. Но здесь их не видно.

Стражи порядка просто растворились в количестве празднующих, на улице тысячи, если не десятки тысяч болельщиков. Файеры, петарды запускают прямо в толпе. Гул автомобильных гудков накрыл город, на въезд в Париж из пригородов — одна большая пробка из машин с алжирскими флагами.

Полиция опасалась повторения празднования победы Алжира в четвертьфинале. Ее болельщики отметили не только массовыми гуляниями, но и погромами, поджогами и грабежами. Усиленные меры безопасности на этот раз сработали лишь отчасти — в Париже разбили витрины нескольких магазинов. В Лионе жгли мусорные баки и остановки.

И столкновений с полицией избежать не удалось. В спецназ полетели бутылки, мусор и петарды. В ответ — слезоточивый газ и резиновые пули.

"Мы отмечаем национальный праздник! Это национальный праздник для Алжира!" – говорит парень.

Один миллион 700 тысяч выходцев из Алжира живут во Франции — такова только примерная статистика. Многие приехали в начале 60-x во время войны между Францией и бывшей колонией. Большинство живут в Париже.

"Нам, алжирцам, очень нравится макрут. Это наша традиционная сладость", — рассказывает Бадья Себбах, владелица булочной.

Алжирская булочная — в районе Ла-Шапель у Северного вокзала. Здесь свои магазины, парикмахерские, даже похоронные бюро — с вывесками на арабском. В Ла-Шапель тоже праздновали победу своей сборной.

"Мы, алжирцы такие – обязательно флаги, флаги, флаги. Мы расположены в Магрибском районе, а есть и полностью алжирские районы", – говорит Себбах.

Первая готическая церковь Франции, усыпальница королей, начиная с VI века. Аббатство Сен-Дени — главный монастырь средневековой Франции, а сегодня это район считается самым криминальным местом страны.

Прямо на той же площади, рядом с базиликой висят алжирские флаги. Самая большая община некогда королевского Сен-Дени — именно из стран Магриба. Здесь ждут финала кубка африканских наций.