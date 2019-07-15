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15 июля 201921:03 Татьяна Ремезова

Деньги на кассе магазина: как можно снять наличные без банкомата

Деньги на кассе магазина: как можно снять наличные без банкомата

Снять наличные не отходя от кассы — скоро такая возможность появится в магазинах по всей стране. Сейчас в качестве эксперимента схема уже работает в небольших населенных пунктах. Почему решили начать именно с них? Банки не устают повторять, с одной стороны, что наличные — это зло, призывают уходить в безнал и тут начинают выдавать наличные даже без банкоматов. Зачем?

Эта услуга рассчитана, в первую очередь, на жителей отдаленных сел и деревень, где наличные нужны, а снять их негде. Тем более что в России сокращается и количество банкоматов — в прошлом году их урезали на 5,5 процента, да и самих отделений банков стало на 11 процентов меньше.

А к наличным у россиян душа все-таки лежит. За пять лет — с 2013 по 2018 — объем снятых денег с карт взлетел на 30 процентов — с 21 до почти 27 триллионов рублей. Если точнее, в прошлом году из банкоматов сняли 26 триллионов 600 миллиардов рублей, а по карте расплатились на 48 триллионов — всего-то вдвое больше. То есть отказываться от бумажных денег россияне пока не хотят.

Единственная подмосковная точка эксперимента — деревня Дубровская на Истре.

"Эксперимент длится уже больше месяца, и мы теперь стали эпицентром притяжения людей. Потому что здесь пять деревень и нет ни одного банкомата", — поделился фермер-сыровар Олег Сирота.

Пока снимать деньги сюда приходят лишь несколько человек в неделю. По началу новинку воспринимают с недоверием — боятся дополнительных комиссий, хотя на самом деле их нет. Все, что нужно — это перед покупкой предупредить кассира: хочу дополнительно снять, например, тысячу рублей.

"В терминале мы выбираем не привычную нам функцию оплаты покупки. Здесь специально появилась опция — оплата покупки плюс наличные. Набиваем цену товара и выбиваем нужную нам сумму наличных. Вставляем карту, с нее снимается ровно стоимость товара и тысяча рублей", — рассказывает Сирота.

"Мы пошли по взаимодействию с платежными системами "Visa" и "MasterCard" —  это крупнейшие международные платежные системы. Опробовав этот сервис во всем мире, решили его опробовать и в России. Наиболее этот сервис развит в Америке и в Великобритании, в Европе где-то начал распространяться несколько лет назад. Мы, собственно говоря, находимся тоже не в конце этого списка", — прокомментировал руководитель департамента розничного бизнеса АО "Россельхозбанк" Андрей Купцов.

Сколько можно снять за один раз? И обязательно ли при это что-то покупать? Отмечается, что лимит снятия, конечно, меньше, чем в банкомате. Он составляет пять тысяч рублей, но снимать можно неограниченное количество раз. Чаще всего люди снимают сумму три с половиной тысячи.

А вот совершить покупку, хотя бы минимальную, при этом придется. Именно в этом и есть выгода магазина — он не берет с вас комиссию, зато увеличивает собственный оборот.

"Человек, приходя, совершает какую-то покупку и за компанию мог бы получать наличные. Причем с технической точки зрения это все сделано за одну операцию, за один чек. Таким образом, мы и для торговых сетей стимулируем, что приходит человек, совершает покупки, а не просто использует как кассиров их. И, с другой стороны, стимулируем вот эти платежи карточками", — поделился вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Эксперимент активно поддержал Сбербанк — кассы-банкоматы уже работают в удаленных населенных пунктах в Забайкалье, Иркутской области, Удмуртии, Марий Эл, Архангельской, Вологодской и Астраханской областях. В Татарстане пилотный проект был запущен еще в апреле 2019 года в 29 населенных пунктах республики. В июне там провели уже юбилейную, тысячную операцию. Каждый четвертый тратит на покупку при снятии наличных больше ста рублей. В сентябре подключиться к технологии обещают и крупные торговые сети.

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